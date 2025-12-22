Eleonora Incardona, volto noto di Dazn e nuova inviata a bordo campo della Serie B, si racconta: “Mi piacerebbe condurre un reality e sogno di presentare il Festival di Sanremo”. Laureata in giurisprudenza e classe ’90, la conduttrice si prepara a questa nuova esperienza nel mondo dello sport, mantenendo i piedi per terra e con un forte interesse per le sfide professionali future.

Eleonora Incardona è uno dei volti femminili di Dazn. Classe ’90, la conduttrice è laureata in giurisprudenza e presto sarà l’inviata a bordo campo della Serie B per la piattaforma di streaming. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato su come è nata la sua passione per il calcio e su qual è il suo sogno nel cassetto. Intervista alla conduttrice Eleonora Incardona. È diventata uno dei volti più seguiti del giornalismo sportivo, da Sportitalia a Dazn. Com’è nata la sua passione per il calcio? “La mia passione per il calcio è nata nel 2006. Per la prima volta andai allo stadio Massimino di Catania e quella fu la prima partita che vidi, ma tra l’altro una partita epica: Catania-Juventus con la vittoria del Catania! Ricordo ancora l’atmosfera dello stadio e da lì mi sono innamorata di questo sport”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Eleonora Incardona, nuovo volto del bordo campo della Serie B, si racconta: “Mi piacerebbe condurre un reality e sogno di presentare il Festival di Sanremo”

Leggi anche: Intervista ad Arisa: “Nuvole è un brano che mi ha dato forza. Festival di Sanremo? Sarebbe un sogno tornare su quel palco. Mi piacerebbe collaborare con Laura Pausini”

Leggi anche: Mariasole Pallio: "Mi piacerebbe condurre Sanremo con Stefano De Martino"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

De Laurentiis a DAZN prima del Catanzaro: Bari, serve il coltello tra i denti. Cerco soci per la A.

Eleonora Incardona da paura - facebook.com facebook

Le parole del direttore sportivo del sulla posizione in sede di calciomercato del club, ai microfoni di #DAZN prima della sfida contro il Catanzaro Eleonora Incardona #SerieBKT x.com