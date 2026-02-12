A cosa serve davvero l’aspirina e perché non è un farmaco così innocuo come si crede? L’esperto fa chiarezza dopo le parole di Trump

Donald Trump ha annunciato di assumere quotidianamente una dose di aspirina molto superiore a quella raccomandata, riaccendendo il dibattito sui reali effetti di questo farmaco. Gli esperti spiegano che l’aspirina può essere utile in alcune situazioni, ma non è un medicinale innocuo come molti pensano. La questione ora è capire quando conviene assumerla e quando invece può far più male che bene.

Le parole di Donald Trump, che in un’intervista al Wall Street Journal ha rivelato di assumere da circa 25 anni una dose quotidiana di aspirina maggiore di quella comunemente consigliata dai medici (325 mg al giorno contro la “bassa dose” di ~81 mg), hanno riacceso un tema che va ben oltre il caso personale. L’acido acetilsalicilico è uno dei farmaci più usati al mondo, spesso percepito come innocuo, ma negli ultimi anni la scienza ha rivisto in modo significativo indicazioni, dosaggi e benefici, soprattutto in ambito cardiovascolare. In particolare, le linee guida attuali tendono a privilegiare un uso mirato e a bassa dose per la prevenzione, piuttosto che un’assunzione indiscriminata ad alte dosi senza chiara indicazione clinica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un esperto evidenzia che le dosi di aspirina dichiarate da Donald Trump, pari a 325 mg al giorno, sono più del triplo rispetto a quelle raccomandate per la prevenzione cardiovascolare.

