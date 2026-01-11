Di Marco Pd | Ancora misteri sulla velocizzazione della Pescara-Roma va fatta chiarezza anche sul cantiere
Di Marco (Pd) ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza sulla situazione del cantiere di Manoppello, avviato nove mesi fa per velocizzare la tratta Pescara-Roma. L’esponente politico ha chiesto aggiornamenti sullo stato dei lavori e ha evidenziato alcuni aspetti ancora poco chiari riguardo all’avanzamento e alle criticità dell’infrastruttura, sottolineando l’importanza di informare correttamente i cittadini su un progetto strategico per la mobilità regionale.
Un'interrogazione per chiedere a che punto è il cantiere di Manoppello dove i lavori per la velocizzazione della ferrovia Pescara-Roma è stato inaugurato nove mesi fa, ma anche su alcuni "misteri" che continuerebbero a incombere sull'infrastruttura. Ad annunciarla e presentarla è il consigliere.
