Il grande tennis in carrozzina torna nel Salento | al via il terzo memorial Massimo Greco

Dal 5 all’8 marzo 2026, i campi del circolo tennis di Calimera, nel Salento, ospiteranno il terzo memorial “Massimo Greco”, un torneo di tennis in carrozzina categoria Quad Fitp-Lab 3. Si tratta di un evento nazionale che coinvolge atleti provenienti da diverse regioni italiane e rappresenta una tappa importante nel calendario del tennis paralimpico. La manifestazione vede la partecipazione di giocatori professionisti e amatori.

Dal 5 all’8 marzo al Ct Calimera il torneo con il montepremi più alto d’Italia: attesi i big del circuito nazionale. I campioni italiani si sfidano nel segno dell’accessibilità fra singolari e doppi CALIMERA – Il Salento si conferma capitale del tennis paralimpico. Dal 5 all’8 marzo 2026, i campi del circolo tennis Calimera “Gino Monosi” ospiteranno il terzo memorial “Massimo Greco”, Torneo Open Nazionale Wheelchair (categoria Quad Fitp-Lab 3.11 indoor). Non si tratta di una competizione qualunque: l’appuntamento calimerese apre ufficialmente il calendario Fitp per questa categoria ed è l’unico torneo di questo genere in tutto il Sud Italia. A renderlo ancora più appetibile per i campioni della racchetta è il montepremi di 5mila euro, il più alto a livello nazionale per la categoria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

