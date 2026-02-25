Greco e il referendum | avvocati divisi polemiche al Teatro Massimo

La frase che ha acceso il dibattito: il contesto dell’affermazione di Greco. La dichiarazione del presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo, Dario Greco, è avvenuta durante la festa dell’avvocatura al Teatro Massimo lo scorso 23 febbraio. L’evento, celebrativo per eccellenza, ha la partecipazione di numerose personalità del mondo giuridico e politico. Tra gli ospiti d’onore, anche il presidente della, Sergio Mattarella, che ha celebrato l’orgoglio della professione forense. Greco, rispondendo a una domanda sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, ha affermato che voterà “Sì, precisando però di non voler scendere in basse polemiche. La frase, apparentemente innocua, ha scatenato una reazione a catena. Il primo a sollevare la questione è stato un ex avvocato, ora in pensione, che ha scritto una lettera aperta al presidente dell’Ordine. La dichiarazione di Greco, fatta durante un evento celebrativo, ha sollevato questioni sul ruolo rappresentativo del presidente dell’Ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum, il presidente degli avvocati Greco per il sìFrancesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, sostiene il sì al referendum sulla riforma della giustizia.

Referendum giustizia, 80 avvocati contro Greco (Consiglio forense): “Sostiene il Sì a nome della categoria”. Lui negaOttanta avvocati hanno protestato contro Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, accusandolo di promuovere il Sì al referendum sulla giustizia a nome di tutta la categoria.

Referendum giustizia: a confronto in Astiss l'avvocato Gatti (per il Sì) e il magistrato Greco (per il No)Sabato 28 febbraio l'incontro organizzato dall'UTEA, aperto alla cittadinanza, per approfondire la riforma dell'ordinamento giurisdizionale ... lavocediasti.it

L'Utea porta il referendum al Polo universitario: confronto tra Gatti e GrecoSabato 28 febbraio appuntamento in piazzale De Andrè con il presidente della Camera Penale e il sostituto procuratore ospiti dell'ateneo delle Tre Età ... lavocediasti.it

