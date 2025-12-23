Voli cancellati causa nebbia Gino Lisa vulnerabile senza sistema di atterraggio strumentale | Futuro dell' aeroporto passa dall’Ils

A causa delle condizioni di nebbia e scarsa visibilità, diversi voli diretti all’Aeroporto Gino Lisa di Foggia sono stati dirottati su Bari. La mancanza di un sistema di atterraggio strumentale (ILS) rende l’aeroporto vulnerabile alle perturbazioni atmosferiche, evidenziando la necessità di interventi infrastrutturali per garantire maggiore sicurezza e affidabilità delle operazioni future.

Nei giorni scorsi, diversi voli diretti all’Aeroporto Gino Lisa di Foggia sono stati dirottati sull’aeroporto di Bari ‘Karol Wojty?a’ a causa delle avverse condizioni meteorologiche, in particolare nebbia e scarsa visibilità. La mancanza di un sistema di atterraggio strumentale di precisione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Voli cancellati al Gino Lisa causa nebbia: salta anche il nuovo collegamento con Bologna Leggi anche: Voli cancellati e ritardi a causa della nebbia all’aeroporto d’Abruzzo: “Visibilità sotto i 100 metri” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Voli cancellati e ritardi a causa della nebbia all'aeroporto d'Abruzzo: Visibilità sotto i 100 metri; Voli cancellati al Gino Lisa causa nebbia: salta anche il nuovo collegamento con Bologna; Bari e Brindisi coperte dalla nebbia: giovedì 19 i voli in arrivo nel capoluogo dirottati a Lamezia, Napoli e Roma; Nebbia in Puglia, tredici voli in arrivo a Bari e Brindisi dirottati. Voli cancellati causa nebbia, Gino Lisa "vulnerabile" senza sistema di atterraggio strumentale: "Futuro dell'aeroporto passa dall’Ils" - Il commento di Antonello Rizzi, consigliere delegato all'Aeroporto del Comune di Foggia, dopo le cancellazioni dei voli causa nebbia dei giorni scorsi: "La sua installazione non è un "lusso tecnologic ... foggiatoday.it

Voli cancellati e ritardi a causa della nebbia all’aeroporto d’Abruzzo: “Visibilità sotto i 100 metri” - A causa della nebbia, l’Aeroporto d’Abruzzo registra cancellazioni, ritardi e voli dirottati su altri scali. fanpage.it

Arriva la nebbia in Puglia, disagi e voli cancellati - Nebbia fitta blocca gli aeroporti di Bari e Brindisi: 13 voli dirottati e 5 cancellati. informatissimo.net

Problemi ieri per i passeggeri dei voli Easyjet Milano Malpensa-Catania e il successivo Catania-Milano Malpensa. Entrambi i voli sono stati cancellati, sembra, per superato monte ore dell'equipaggio di bordo. Ricordiamo che tutti i passeggeri di questi due vol - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.