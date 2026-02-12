La lettera dei genitori | no alla chiusura del nido E’ la scuola dei sorrisi delusione profonda

I genitori del nido comunale De Giovanni di Imola si sono riuniti per scrivere una lettera. Vogliono fermare la chiusura della scuola, che al momento resta solo un’ipotesi. Sono arrabbiati e delusi. Per loro, il nido è più di un posto dove i bambini giocano: è un luogo di sorrisi e di crescita. Ora si sentono traditi e chiedono che la decisione venga rivista. La situazione resta aperta, ma la protesta è già forte.

Imola, 12 febbraio 2026 – Presa carta e penna, i genitori dicono no alla chiusura del nido comunale De Giovanni che, al momento, è più di un'ipotesi. Il Comune parla di una valutazione in corso, aggiungendo che si sta procedendo ad un'analisi di tutte le strutture 0-6 in affitto. Come appunto il nido di viale Filopanti. L'idea di cui è stato informato il personale è di un asilo in esaurimento: a giugno escono i grandi, i medi diventano grandi e usciranno nel 2027, data di chiusura. Pochi bambini, da settembre chiudono 4 sezioni di scuola materna: ecco dove

