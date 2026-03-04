Il gesto meraviglioso di Sal Da Vinci dietro l’artista c’è un grande uomo | così ha commosso tutti

Un artista italiano ha suscitato emozioni profonde con un gesto di generosità che ha commosso il pubblico. La sua azione si è svolta in un momento in cui un’altra comunità stava affrontando una tragedia, a poche decine di chilometri di distanza. La sua solidarietà ha portato alla ribalta l’aspetto umano dietro la figura pubblica. La scena ha coinvolto molte persone presenti alla manifestazione.

La gloria di una vittoria può attendere, soprattutto quando a poche decine di chilometri di distanza si consuma una tragedia che colpisce un’intera comunità. È quanto accaduto a Sal Da Vinci, fresco trionfatore al Festival di Sanremo, che si è trovato davanti a una scelta delicata: celebrare il successo o fermarsi per rispetto. Da un lato la festa organizzata a Napoli, con la partecipazione prevista anche del sindaco Gaetano Manfredi; dall’altro, a Nola, il dolore per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, scomparso a soli due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore non andato a buon fine all’ospedale Monaldi. Due appuntamenti fissati alla stessa ora, entrambi alle 15. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Il gesto meraviglioso di Sal Da Vinci, dietro l’artista c’è un grande uomo: così ha commosso tutti Sanremo, shock dopo la classifica: Sal Da Vinci gela tutti cosìIn anticipo di qualche minuto sulla scaletta, ieri sera Carlo Conti e Laura Pausini, dopo le esibizioni dei 30 artisti, hanno letto la top 5 della... Che cosa ha detto Laura Pausini su Sal Da Vinci dietro le quinte: il mistero della fraseLa prima serata del Festival di Sanremo si è chiusa senza scosse sul piano organizzativo: conduzione ordinata, tempi rispettati e un clima... Sanremo Sal Da Vinci in lacrime: l’esibizione che ha commosso l’Italia. Contenuti e approfondimenti su Sal Da Vinci. Temi più discussi: Chi è la moglie di Sal da Vinci, Per sempre sì dedicata a lei: Cosa gli metto in tasca prima di salire sul palco; Peppe Vessicchio omaggiato dalla standing ovation dell'Ariston. Pausini: Padre e marito meraviglioso; Simeone segna e imita il ballo di Sal Da Vinci; Sal Da Vinci indossa un braccialetto azzurro a Sanremo, svelato il significato | FOTO. Sanremo 2026: trionfo di Sal Da Vinci e il curioso episodio virale con Sal De RisoLa 76ª edizione del Festival di Sanremo ha incoronato Sal Da Vinci vincitore con la sua emozionante canzone Per sempre Sì, ma un curioso episodio ha catturato l'attenzione dei social nei giorni prec ... ilvescovado.it Sal Da Vinci, quei gesti di Per sempre si. Marcello Sacchetta: «La mia coreografia a Sanremo»Tutta colpa, o almeno in parte, di Marcello Sacchetta, 43 anni, napoletano di Pianura, ballerino e direttore artistico. Sono suoi i movimenti replicati da Sal Da Vinci all’Ariston ... ilmattino.it Corriere della Sera. . Cari lettori, Se al festival di Sanremo di settant’anni fa qualcuno avesse portato una canzone banale e scontata come quella di Sal Da Vinci, l’avrebbero bocciata sonoramente. L'articolo di Aldo Cazzullo continua nel primo commento S facebook Sal Da Vinci, “Per sempre sì” domina le classifiche globali #news x.com