Sanremo shock dopo la classifica | Sal Da Vinci gela tutti così

In anticipo di qualche minuto sulla scaletta, ieri sera Carlo Conti e Laura Pausini, dopo le esibizioni dei 30 artisti, hanno letto la top 5 della prima serata di Sanremo 2026. La giuria della Sala Stampa, Tv e Web ha premiato con i voti più alti Arisa con Magica Favola, Fulminacci con Stupida Sfortuna, Serena Brancale con Qui Con Me, Ditonellapiaga con Che Fastidio e Fedez & Marco Masini con Male Necessario. Come ha detto Carlo Conti, non si tratta di una classifica, i nomi sono stati letti in ordine totalmente casuale. La presenza di Masini & Fedez e di Serena Brancale non ha sorpreso gli addetti ai lavori, considerando che figuravano già ai vertici della graduatoria dei giornalisti stilata dopo le prove generali, così come Ditonellapiaga e Fulminacci, rispettivamente prima e secondo nella media delle pagelle della stampa dopo il primo ascolto dei brani a fine gennaio. La decisione di stampa, Tv e Radio però non ha messo tutti d’accordo e sui social è esplosa la polemica: molti avrebbero voluto vedere nella cinquina Levante, Malika Ayane e soprattutto Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sanremo, il commento di Sal Da Vinci sulla classifica della prima serataSal Da Vinci critica la classifica della prima serata di Sanremo 2026, attribuendola a scelte discutibili della giuria.

Sal Da Vinci torna a Sanremo: 17 anni dopo, la storia dietro “PerIl ritorno di Sal Da Vinci a Sanremo si deve alla voglia di riscoprire le sue radici artistiche, dopo 17 anni dall’ultima apparizione.

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

Sanremo, «dopo Crans, cresciuta la nostra attenzione sulla sicurezza»Alessandro Sindoni, assessore al Turismo del Comune di Sanremo, parla del dispositivo - «consolidato ma rafforzato» - messo in atto per l’edizione 76 ... cdt.ch

Rosa Chemical: Dopo Sanremo la depressione. Fedez? Non si è separato per il bacioRosa Chemical a Ciao Maschio racconta la depressione dopo Sanremo e la sua rinascita, tra visibilità, critiche e polemiche. serial.everyeye.it

