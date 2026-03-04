crisi galli paga garcia la squadra a franchini

A San Giovanni, la Polisportiva Galli ha deciso di cambiare allenatore dopo tre sconfitte consecutive. La decisione è stata presa dal patron Salvatore Argirò, che ha scelto di separarsi dal tecnico Nacho Garcia dopo due stagioni e mezzo alla guida della squadra. La squadra è ora affidata temporaneamente a Franchini, in attesa di ulteriori sviluppi.

SAN GIOVANNI Si separano le strade tra coach Nacho Garcia e la Polisportiva Galli. Fatali le ultime tre sconfitte consecutive che hanno fatto optare il patron Salvatore Argirò per il cambio alla guida tecnica dopo due stagioni e mezzo. Arrivato nell'estate 2023, si è subito inserito perfettamente nei meccanismi della società, dimostrando competenza e professionalità nei suoi metodi di lavoro. Una stagione vissuta da protagonista con 25 vittorie stagionali su 33 incontri disputati, fino alla finale promozione playoff. Numeri e traguardi che hanno permesso di ottenere il riconoscimento come miglior allenatore da parte della Legabasket Femminile.

