Basket A2 donne | il ds Franchini ha annunciato l’ingaggio della trentaduenne che va a completare l’organico diretto da Garcia Galli rinforzo di spessore | ecco la svedese Ovner
La Polisportiva Galli, nel campionato di Basket A2 donne, ha annunciato l’ingaggio della svedese Evelyn Ovner, 32 anni, che completa l’organico diretto da coach Garcia. La squadra, dopo l’addio di Rita Silvino Oliveira, si rafforza con questa new entry, sottolineando l’obiettivo di mantenere un livello competitivo nel torneo. L’arrivo di Ovner rappresenta un passo importante nel rafforzamento del roster e nella strategia della società.
SAN GIOVANNI Dopo l’addio a Rita Silvino Oliveira, la Polisportiva Galli è subito corsa ai ripari e, tramite il suo ds Andrea Franchini, ha annunciato la firma della giocatrice svedese Evelyn Ovner. Classe 1993, Ovner rinforzerà fin da subito la compagine di coach Garcia, pronta per unirsi al gruppo in vista dell’appuntamento della Coppa Italia di A2. Reduce da una prima parte di stagione in Ungheria dove ha indossato la maglia del Tarr Ksc Szekszárd, per lei si tratta di un ritorno in Italia avendo vestito la divisa di Bolzano nella stagione 2021-22. Lo scorso anno è invece stata protagonista in Portogallo con il Benfica, totalizzando in 28 partite in campionato 10 punti e 5 rimbalzi di media mentre nei 6 incontri in EuroCup ha chiuso con 12 punti e 4 rimbalzi a partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket A2 donne: il ds Franchini ha annunciato l'ingaggio della trentaduenne che va a completare l'organico diretto da Garcia. Galli, rinforzo di spessore: ecco la svedese Ovner
Basket A2 donne: il ds Franchini ha annunciato l'ingaggio della trentaduenne che va a completare l'organico diretto da Garcia. Galli, rinforzo di spessore: ecco la svedese ... - SAN GIOVANNI Dopo l'addio a Rita Silvino Oliveira, la Polisportiva Galli è subito corsa ai ripari e, tramite il suo ...
