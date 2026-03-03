Chi è Mojtaba il figlio di Khamenei scelto come successore del padre | sarà la nuova Guida suprema dell'Iran

Secondo fonti locali, Mojtaba, figlio di Alì Khamenei, è stato designato come nuovo leader supremo dell'Iran dall'Assemblea degli Esperti. Questa decisione lo vede assumere la posizione di guida dopo la lunga permanenza del padre al potere. La nomina rappresenta un passaggio importante per la leadership politica nel paese.

