Quando Rossana De Pace sale sul palco, il suo canto cattura subito l’attenzione. Sia dal vivo che in registrazione, la sua voce trasmette emozioni genuine e coinvolgenti. Ascoltarla significa immergersi in un mondo fatto di suoni semplici e intensi, che restano impressi a lungo.

Ascoltare Rossana De Pace quando canta, su disco o dal vivo, è un’esperienza che va assolutamente vissuta. In questi tempi distratti, di scrolling selvaggio, trovare una artista capace di fermarti, Fermati mondo è non a caso il titolo di una delle sue canzoni, e di spingerti a un ascolto attento è di per sé un miracolo, trovarne una che poi, nel momento dell’ascolto, ti porta in un luogo altro, avvolgente, a suo modo magico, è invece farsi un vero e proprio trip lucido, qualcosa che non ha effetti collaterali, se non il tornarsene poi sul pianeta Terra con qualche domanda in più nelle tasche. Ascoltare Rossana De Pace quando ti racconta come è nato il suo nuovo disco, mai come in questo caso si dovrebbe parlare di progetto, tanto è stato pensato e dettagliato ogni singolo passaggio della composizione e lavorazione del disco, è qualcosa di davvero fascinoso, esperienza che ho vissuto e che spero di riuscire a trasmettervi nel corso delle seguenti righe. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Rossana De Pace, le Diatomee e il suono del mondo

Approfondimenti su Rossana De Pace

Oggi a Trieste si è svolta la Marcia per la Pace organizzata dall’Azione Cattolica in collaborazione con diocesi e Comune.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Rossana De Pace

Argomenti discussi: Rossana De Pace Diatomee; Rossana De Pace, DIATOMEE: album di inediti dove ogni canzone è una… diatomea; Diatomee, Rossana De Pace canta la vita invisibile delle piante che con un piccolo movimento cambiano il mondo; Rossana De Pace 'Diatomee' racconta ad Affaritaliani: Un viaggio interiore. Ispirata dalle alghe unicellulari che viaggiano silenziosamente attraverso le correnti.

Rossana De Pace 'Diatomee' racconta ad Affaritaliani: Un viaggio interiore. Ispirata dalle alghe unicellulari che viaggiano silenziosamente attraverso le correntiL’album, anticipato dai brani Chissà, Magna Grecia e Madre Padre, prende il titolo dalle microalghe antichissime che, trasportate dal vento ... affaritaliani.it

«Diatomee», Rossana De Pace canta la vita invisibile delle piante che con un piccolo movimento cambiano il mondoEsce oggi in digitale il nuovo lavoro della cantautrice di Mottola, che celebra interconnessione e cooperazione, trasformando in suono gli impulsi delle piante e raccogliendo esperienze di residenze a ... lagazzettadelmezzogiorno.it

ROSSANA DE PACE Rossana Ite De Pace : UN NUOVO ALBUM TUTTO 'NATURALE' Da La Gazzetta del Mezzogiorno (30-01-2026): Piante in movimento. Vita invisibile delle «Diatomee» Esce oggi 30 gennaio in digitale Diatomee, nuovo album di inediti dell - facebook.com facebook