Papa | la pace non è un’utopia No al riarmo si risveglino le coscienze

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone invita a rifiutare il riarmo e a risvegliare le coscienze per costruire un futuro di pace reale. Nel suo primo messaggio per la Giornata mondiale della Pace, sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per rendere concreta la speranza di un mondo senza conflitti, ricordando che la pace è una scelta possibile se si agisce con responsabilità e solidarietà.

Le parole di Papa Leone nel suo primo messaggio per la Giornata mondiale della Pace, con un deciso no al riarmo e l’invito a risvegliare le coscienze affinché la pace non resti un’utopia. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

