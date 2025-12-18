Papa | la pace non è un’utopia No al riarmo si risveglino le coscienze
Papa Leone invita a rifiutare il riarmo e a risvegliare le coscienze per costruire un futuro di pace reale. Nel suo primo messaggio per la Giornata mondiale della Pace, sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per rendere concreta la speranza di un mondo senza conflitti, ricordando che la pace è una scelta possibile se si agisce con responsabilità e solidarietà.
Le parole di Papa Leone nel suo primo messaggio per la Giornata mondiale della Pace, con un deciso no al riarmo e l’invito a risvegliare le coscienze affinché la pace non resti un’utopia. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Il messaggio di pace del Papa: "Il riarmo è irrazionale"
Leggi anche: Dipendenze e giovani, il Papa: la scuola aiuti a formare coscienze in un tempo in cui non si distingue più il bene dal male
Papa: la pace non è un'utopia. No al riarmo, si risveglino le coscienze
Scandaloso fare la guerra per “raggiungere” la pace. Le parole di Papa Leone smascherano l’ipocrisia del nostro tempo: la pace evocata come fine, la guerra praticata come mezzo. In Europa ci siamo progressivamente militarizzati, normalizzando l’escalation - facebook.com facebook
Papa Leone XIV: " Facciamo di più per proclamare la pace, l'amore e l'unità nel mondo” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.