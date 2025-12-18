Papa | la pace non è un’utopia No al riarmo si risveglino le coscienze

Papa Leone invita a rifiutare il riarmo e a risvegliare le coscienze per costruire un futuro di pace reale. Nel suo primo messaggio per la Giornata mondiale della Pace, sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per rendere concreta la speranza di un mondo senza conflitti, ricordando che la pace è una scelta possibile se si agisce con responsabilità e solidarietà.

