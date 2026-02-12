ii edizione del premio olio delle sirene al via gli assaggi delle oltre duecento etichette in gara

Questa mattina a Sorrento sono iniziati gli assaggi delle oltre 200 etichette di olio in gara alla seconda edizione del Premio Olio delle Sirene. La competizione, promossa da EWS European Workshop Sorrento, ha visto i giudici iniziare a valutare i prodotti provenienti da diverse regioni italiane. La giornata è trascorsa tra assaggi e discussioni, mentre i candidati sperano di distinguersi tra i migliori.

II edizione del Premio Olio delle Sirene, al via gli assaggi delle oltre duecento etichette che partecipano alla competizione promossa da EWS European Workshop Sorrento. Entra nel vivo il Premio Olio delle Sirene Sorrento 2026 con l’assaggio del prezioso prodotto. Dopo la fase di iscrizione e anonimizzazione cominciano gli assaggi degli oli che concorreranno per numerosi riconoscimenti. Una prima fase si è già svolta in Croazia, una sorta di anteprima del Premio con la nazione balcanica grande ospite con ben 93 oli prescelti. Le etichette partecipano al premio dedicato a Gaetano Avallone riservato appunto all’olio con il punteggio più alto; ci sono poi il premio categoria Dop e IGP, premio categoria biologici, premio categoria monovarietali, premio Osvaldo Galano riservato agli oli della Penisola Sorrentina; e ancora sono previsti il Premio Croazia, Premio Slovenia, Premio Grecia. 🔗 Leggi su 2anews.it

