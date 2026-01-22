A marzo riapre al Castello Sforzesco la Galleria dell'Antico Egitto, progetto dell'architetto viennese Scherer. I lavori in corso prevedono anche un nuovo percorso leonardesco durante le Olimpiadi Invernali, consentendo visite guidate sui ponteggi della Sala delle Asse con le pitture murali di Leonardo. La sezione egizia, chiusa dal 2017, torna così accessibile, arricchendo l’offerta culturale del complesso milanese.

Lavori in corso al Castello Sforzesco. Dopo aver annunciato un nuovo percorso leonardesco che permetterà, nei giorni delle Olimpiadi Invernali, la visita guidata sui ponteggi del cantiere della Sala delle Asse, dove sono presenti le pitture murali di Leonardo (le uniche al mondo, oltre al Cenacolo), riapre al Castello anche la sezione egizia, chiusa dal 2017. Lo ha annunciato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, indicando la data del 4 marzo per il taglio del nastro della Galleria dell'Antico Egitto del Castello Sforzesco. Questo è il nuovo nome della collezione egizia dei sotterranei, che si presenterà con un allestimento completamente rinnovato rispetto a quello precedente, ormai datato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Apre a marzo la Galleria dell'Antico Egitto. Progetto dell'architetto viennese Scherer

