Donna ferita con pistola sparachiodi | è in fin di vita Il figlio portato in caserma

Una donna di 65 anni è stata trovata ferita alla testa nella sua abitazione di Caselle Torinese, in via Torino. La situazione è critica, ed è in fin di vita. Il figlio della donna è stato accompagnato in caserma per chiarimenti sulle circostanze dell’accaduto. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Roma, 23 gennaio 2026 – Una donna di 65 anni è stata trovata con una ferita alla testa nella propria abitazione in via Torino, a Caselle Torinese. È successo intorno alle 3 di questa notte Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Il personale ha iniziato le manovre rianimatorie in casa e le ha proseguite lungo il trasporto fino all'ospedale Maria Vittoria, a Torino, dove la donna è giunta in codice rosso per il trauma cranico. La donna, secondo quanto si apprende è al momento ricoverata in fin di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Venaria.

Tentato omicidio a Caselle: colpisce la madre con una pistola sparachiodi dopo una lite, donna gravissimaA Caselle, in via Torino 90, un uomo di 40 anni ha aggredito la madre con una pistola sparachiodi durante un litigio domestico, causando gravi ferite.

Donna 65enne trovata ferita in casa: colpita con una pistola sparachiodiAd aggredire la donna sarebbe stato il figlio al termine di una lite. L'uomo si trova in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio.

