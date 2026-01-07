Al via la seconda stagione I suoni del Briccialdi | Mahler inaugura il cartellone 2026 al Teatro Secci di Terni

È iniziata la seconda stagione de “I suoni del Briccialdi” al Teatro Secci di Terni, con il concerto di Mahler che inaugura il cartellone 2026. Dal gennaio a giugno, il progetto propone dieci eventi musicali nei principali spazi culturali della città, rafforzando il ruolo del conservatorio Giulio Briccialdi come centro di eccellenza musicale e culturale.

Si apre la seconda stagione concertistica del conservatorio statale di musica Giulio Briccialdi di Terni: "I suoni del Briccialdi" è un progetto che da gennaio a giugno 2026 propone dieci appuntamenti musicali nei principali spazi culturali della città, confermando il ruolo del conservatorio come.

#Terni, c'è la seconda stagione de 'I suoni del #Briccialdi': debutto al #Secci con Gustav #Mahler

