Natale in musica | il Conservatorio Briccialdi anima Terni con tre concerti

Il Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni celebra il periodo natalizio con tre concerti, portando musica e tradizione nel cuore della città. Un percorso ricco di emozioni che unisce voci e strumenti, coinvolgendo la comunità in un’atmosfera di festa e convivialità. Un’occasione per vivere il Natale attraverso l’arte musicale.

Si apre il cammino verso il Natale e il Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni accompagna la città con una serie di appuntamenti che intrecciano voci, strumenti e tradizione. Tre concerti che raccontano la qualità del lavoro artistico di allievi e docenti, e che rinnovano il dialogo con le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il #Natale si avvicina! Luci, musica, intrattenimento: il clima di festa si respira in tutto il territorio comunale con le iniziative targate “Venezia. It’s Christmas time!” per grandi e piccoli. Domenica #14dicembre, a #Venezia, si svolgerà la 10^ edizione della Vai su X

Natalis 2025, Sperlonga in musica, il nostro natale tra le tradizionali luci e le coinvolgenti melodie musicali. La quarta edizione delle serate in musica torna a illuminare l’inverno di Sperlonga con la sua atmosfera unica e si trasformano in Winter Music Festival, - facebook.com Vai su Facebook

Le notizie in musica del Briccialdi: tre concerti per la città - Briccialdi” di Terni accompagna la città con una serie di appuntamenti che intrecciano voci, strumenti e tradizione. Da newtuscia.it

Concerti gratuiti in città, il regalo di Natale del conservatorio "Briccialdi" - TERNI Il pacco regalo allestito per la città dal conservatorio Giulio Briccialdi contiene otto concerti, a cui va aggiunto un altro appuntamento musicale, non organizzato dal conservatorio, per cui ... Riporta ilmessaggero.it