Aspettando futuro nazionale | sabato 18 febbraio banchetto a Parma

Il comitato 001 di Futuro Nazionale, movimento creato dal Generale Roberto Vannacci, avrà un banchetto informativo a Parma sabato 18 febbraio. L'evento si svolge in prossimità dell’apertura ufficiale del tesseramento online e coinvolge i rappresentanti del movimento che si preparano a presentarsi ai cittadini. La presenza si svolge nel centro della città e durerà tutta la giornata.

Il comitato costituente 001 di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal Generale Roberto Vannacci, sarà presente con un banchetto informativo a Parma domani, sabato 28 febbraio, a poche ore dall'apertura ufficiale del tesseramento online. Il banchetto si terrà in via Mazzini 10C, dalle 16:30.