Apre il nuovo Burger King di Borgomanero | oggi l' inaugurazione
Oggi, giovedì 18 dicembre, si inaugura ufficialmente il nuovo Burger King di Borgomanero. Un ritorno gustoso per gli amanti del fast food, pronto a offrire sapori autentici e un'esperienza di qualità. Un luogo ideale per condividere momenti di piacevole convivialità, con un menù ricco e innovativo pensato per soddisfare ogni desiderio. Vi aspettiamo per scoprire insieme questa nuova apertura!
É in programma per oggi, giovedì 18 dicembre, l'apertura ufficiale del nuovo Burger King di Borgomanero.Questo nuovo punto vendita rappresenta un ulteriore passo nel percorso di espansione del brand nella zona: con questa apertura, la catena raggiunge un totale di 32 locali in Piemonte.La nuova. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
