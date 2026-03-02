Toglie la maglia dopo un gol ma è già ammonito | calciatore fa la scenata del secolo e diventa virale espulso lo stesso

Un calciatore di Malta è diventato protagonista di un episodio che ha fatto il giro dei social. Dopo aver segnato un gol, ha tolto la maglia nonostante fosse già stato ammonito, scatenando una reazione eccessiva che ha portato alla sua espulsione. La scena è stata registrata e condivisa online, attirando l’attenzione di molti spettatori. È così che un episodio di gioco si è trasformato in un fenomeno virale.

Chi lo avrebbe mai detto che il campionato di calcio di Malta potesse riservarci un piccolo gioiello di viralità. Il protagonista della vicenda, ormai cliccatissima sul web, è Miullen Nathã Felício Carvalho, noto semplicemente come Miullen, attaccante dell' Hibernians. Durante il match di alta classifica contro il Valletta, il calciatore ha vissuto in pochi secondi l'estasi del gol perfetto e il baratro dell'espulsione, dando vita a un siparietto che sta facendo il giro dei social network. La partita si trovava in una fase delicata quando, al minuto 74, Miullen ha coordinato il corpo in una spettacolare rovesciata, siglando la rete del pareggio per 1 a 1.