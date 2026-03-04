Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Avellino sarà intitolato alla ricercatrice italiana Valeria Solesin, che ha perso la vita negli attentati di Parigi del 2015. La decisione è stata presa per ricordare la giovane studiosa e il suo contributo nel campo della ricerca. La cerimonia di intitolazione si terrà prossimamente nella sede del centro.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Avellino sarà intitolato alla ricercatrice Valeria Solesin, giovane studiosa italiana vittima degli attentati di Parigi del 2015. La cerimonia ufficiale si terrà il 5 marzo 2026 alle ore 16:30 presso il Centro Sociale di Sant’Angelo dei Lombardi, in un momento di profonda memoria e riflessione dedicato al valore dell’istruzione, della ricerca e dell’impegno civile. L’intitolazione rappresenta un gesto simbolico di grande significato per il territorio irpino e per il mondo della scuola: dedicare un’istituzione scolastica a Valeria Solesin significa rendere omaggio non solo alla sua figura di brillante ricercatrice, ma anche ai principi di apertura culturale, dialogo e conoscenza che hanno caratterizzato il suo percorso umano e professionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centro provinciale per l’Istruzione alla memoria di Valeria Solesin

Morta Valeria Fedeli, ex ministro dell’IstruzioneFedeli era nata a Treviglio nel 1949 e aveva iniziato nella Cgil, diventando poi dirigente sindacale.

Leggi anche: È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione

Approfondimenti e contenuti su Valeria Solesin.

Centro per adulti intitolato a Valeria(n.b.) Piove di Sacco rende omaggio a Valeria Solesin, la studentessa veneziana morta nell'attacco terroristico al Bataclan di Parigi il 13 novembre 2015, intitolandole la nuova sede del CPIA, il ... ilgazzettino.it

Parigi, 9 anni fa l'attentato in cui morì Valeria Solesin. La strage al Bataclan, il fidanzato che si finse morto, il processo e i complottistiSono passati nove anni da quel terribile 13 novembre 2015 in cui Parigi fu sconvolta da una serie di attentati terroristici in vari punti della città, dal centro allo Stade de France. L'orrore più ... leggo.it