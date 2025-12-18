L'azienda ruba l'energia elettrica arrestati padre e figlio ad Arzano | in ufficio avevano anche una pistola carica

Due uomini di 60 e 32 anni sono stati arrestati ad Arzano durante un controllo dei carabinieri presso la loro azienda di infissi, dove sono stati trovati a rubare energia elettrica e in possesso di una pistola carica. L'episodio solleva preoccupazioni sulla legalità e sicurezza delle imprese locali, evidenziando l'importanza di vigilanza e rispetto delle norme.

