L'azienda ruba l'energia elettrica arrestati padre e figlio ad Arzano | in ufficio avevano anche una pistola carica
Due uomini di 60 e 32 anni sono stati arrestati ad Arzano durante un controllo dei carabinieri presso la loro azienda di infissi, dove sono stati trovati a rubare energia elettrica e in possesso di una pistola carica. L'episodio solleva preoccupazioni sulla legalità e sicurezza delle imprese locali, evidenziando l'importanza di vigilanza e rispetto delle norme.
I due uomini, 60 e 32 anni, sono stati arrestati dai carabinieri nel corso di un controllo nella loro azienda, che produce infissi in ferro e alluminio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ruba l’energia dalla scuola chiusa per lavori per ricaricare l’auto elettrica: preso al Rione Salicelle di Afragola
Leggi anche: Furto energia elettrica e pistola clandestina, padre e figlio in manette
L’azienda ruba l’energia elettrica, arrestati padre e figlio ad Arzano: in ufficio avevano anche una pistola carica - I due uomini, 60 e 32 anni, sono stati arrestati dai carabinieri nel corso di un controllo nella loro azienda, che produce infissi in ferro e alluminio ... fanpage.it
Arzano, furto di energia elettrica e pistola clandestina trovata in un'azienda: arrestati padre e figlio - Furto di energia elettrica in uno stabilimento che produce infissi in alluminio e ferro. msn.com
Ruba energia elettrica: denunciato - Da oltre tre anni (l’ipotesi più probabile che fanno gli inquirenti è che si risalga al lontano anno 2008) rubava energia elettrica, senza colpo ferire. ilsecoloxix.it
Ruba gasolio da un’azienda, arrestato giovane telesino - facebook.com facebook
Ruba gasolio in un’azienda di San Salvatore Telesino: arrestato un giovane del posto - x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.