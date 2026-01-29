Deva Cassel vestita d’oro in passerella | è lei la regina di Parigi

Deva Cassel ha fatto il suo ritorno in passerella alla Paris Fashion Week. La giovane attrice ha scelto un abito dorato di Elie Saab, che l’ha resa protagonista della sfilata. Con il suo look brillante, ha catturato subito l’attenzione del pubblico e delle fotocamere.

Deva Cassel è tornata in passerella, lo ha fatto per Elie Saab alla Paris Fashion Week: ecco il suo scintillante look da "golden girl".🔗 Leggi su Fanpage.it

La prima giornata delle sfilate Haute Couture di Parigi si sta per concludere, con grandi protagoniste come Deva Cassel, Beatrice Borromeo e Anya Taylor-Joy, tutte presenti nelle prime file di Dior.

A Parigi, la presentazione della collezione primaveraestate 2026 di Schiaparelli ha attirato numerose star del cinema e della musica.

Deva Cassel in gilet tapestry, pantaloni a sbieco e fibbia che cita la poltrona a medaglione di Monsieur Dior: il look colto pariginoLa modella e attrice Deva Cassel era gilet e camicia in front row per la presentazione della collezione primavera estate 2026 di Dior alla Paris Haute Couture ... vogue.it

La trasformazione di Deva Cassel alla sfilata Dior: con i capelli extra ricci è regina di stileDior ha presentato la sua collezione Cruise 2026 ieri sera, mettendo in scena un meraviglioso show sullo sfondo di una location inedita: Villa Albani Torlonia, a Roma. Maria Grazia Chiuri ha voluto ... fanpage.it

Di•Lei. . Stampa crochet, chiusura a bottoni: per presenziare alla sfilata di Dior, Deva Cassel ha scelto un gilet tapestry, abbinato a una camicia azzurra e un paio di pantaloni oversize a vita bassa. Un look quasi genderless, non fosse per l'accenno di scollatur facebook

La modella e attrice Deva Cassel era gilet e camicia in front row per la presentazione della collezione primavera estate 2026 di Dior alla Paris Haute Couture x.com