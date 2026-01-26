Sfilate Haute Couture di Parigi | Deva Cassel Beatrice Borromeo e Anya Taylor-Joy da Dior ma tutte le altre star in front row

La prima giornata delle sfilate Haute Couture di Parigi si sta per concludere, con grandi protagoniste come Deva Cassel, Beatrice Borromeo e Anya Taylor-Joy, tutte presenti nelle prime file di Dior. Questa settimana offre uno sguardo sulle nuove collezioni Primavera-Estate 2026, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Un momento di grande interesse per il mondo della moda, che si prepara a svelare le tendenze della prossima stagione.

Si sta per chiudere la prima giornata della settimana dedicata alle collezioni Haute Couture della Primavera-estate 2026. Un inizio col botto, ricco di celeb avvistate tra le prime file dei défilé. Da Rihanna a Beatrice Borromeo, da Deva Cassel a Karlie Kloss, da Teyana Taylor alla signora Bezos, da Demi Moore a Chiara Ferragni e molti, moltissimi altri +++dropcap La settimana delle sfilate Haute Couture di Parigi ha preso ufficialmente il via. Nella Ville Lumière, in queste ore, c'è un gran fermento, scatenato dalla curiosità di scoprire le collezioni della Primavera-estate 2026, ma anche di vedere chi sbarcherà tra le prime file dei défilé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sfilate Haute Couture di Parigi: Deva Cassel, Beatrice Borromeo e Anya Taylor-Joy, da Dior (ma tutte le altre star in front row) Approfondimenti su sfilate haute Sfilate Haute Couture di Parigi: Teyana Taylor si auto incorona regina dello show (e tutte le altre star in front row) Le sfilate Haute Couture di Parigi per la primavera-estate 2026 sono iniziate, attirando l’attenzione di pubblico e stampa. Anya Taylor-Joy, Jisoo e Willow Smith inaugurano una nuova era delle fragranze Dior Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su sfilate haute Argomenti discussi: Settimana della Moda a Parigi: il calendario definitivo delle sfilate Haute Couture Primavera-Estate 2026; L'ultima sfilata di Valentino Garavani, la Haute Couture primavera 2008, raccontata dagli Editor di Vogue Italia; A Parigi ha inizio la settimana dell'Alta Moda: le 15 sfilate più belle di sempre; Dior: la sfilata haute couture per l'autunno inverno 2019/2020. Destinazione Parigi. Il calendario della Paris Haute Couture Week 2026 tra debutti e assenzeDal 26 al 29 gennaio 2026, dunque, la capitale francese si trasforma ancora una volta nel palcoscenico più ambito per esaltare il savoir-faire, l’artigianalità e l’estro di atelier e sarte. Il ... iodonna.it La diretta live della sfilata Dior alla Paris Haute Couture Week primavera estate 2026, minuto per minutoIl debutto di Jonathan Anderson alla guida della couture di Dior è attesissimo: ecco il commento live alla sfialta che sta per iniziare a Parigi ... vogue.it Oggi, lunedì 26 gennaio 2026, terminate le sfilate dedicate alla moda uomo, a Parigi è finalmente tempo di Haute Couture. E quale miglior modo di iniziare se non con il Fashion Show di Schiaparelli che, come di consueto, sa attirare nella Ville Lumière molte - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.