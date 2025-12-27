Il Comune di Proceno ha messo in vendita l’ex scuola di Via Sant’Agnese
È stato reso noto in questo giorni come il Comune di Proceno abbia intenzione di procedere, attraverso una procedura a evidenza pubblica, alla concessione-alienazione di un immobile di proprietà comunale. Si tratta di una struttura già adibita a edificio scolastico, nello specifico si trova lungo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
