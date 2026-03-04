Il biologo Marco Ferrari | Smettiamola di romanticizzare il racconto delle piante | non sono animali e non sono buone

Il biologo Marco Ferrari invita a non romanticizzare le piante, sottolineando che non sono animali e non sono necessariamente benefiche. Ha spiegato che, quando si osserva una scena come una foresta con un cervo in lontananza, molte persone tendono a concentrarsi sull’animale e non sull’ambiente circostante. Ferrari ha evidenziato questa tendenza, evidenziando differenze fondamentali tra piante e animali.

"Immaginiamo una foto di una foresta, con un piccolo animale, un cervo, in lontananza. Ebbene, se chiediamo a qualcuno cosa vede con ogni probabilità risponderà 'un cervo', non la foresta intorno. Ma non possiamo, nel tentativo lodevole di contrastare la cecità verso le piante (plant blindness) cercare di far diventare la foresta simile a cervo. Dovremmo invece imparare a vedere la foresta per quel che è". Marco Ferrari, biologo e divulgatore scientifico, è autore del libro Le piante non sono animali verdi (Bollati Boringhieri). Un saggio in cui passa al vaglio della critica le tesi, molto diffuse negli ultimi anni, per cui le piante ci assomiglierebbero.