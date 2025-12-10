Serie A Rocchi avvisa | Smettiamola con le simulazioni | sono il peggio
Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, lancia un forte appello contro le simulazioni durante le partite. In una recente dichiarazione, il dirigente evidenzia come questo comportamento rappresenti un problema per il calcio e invita a porre fine a questa pratica per preservare l'integrità del gioco.
