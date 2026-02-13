L’Atletico Madrid fa la voce grossa al Wanda Metropolitano. Con Lookman in campo dall’inizio, i colchoneros dominano il Barcellona e vincono 4-0 nell’andata delle semifinali di Coppa del Re. L’attaccante inglese segna un gol e serve un assist, mettendo in crisi i blaugrana. La squadra di Simeone si avvicina alla finale, mentre i catalani devono già pensare a recuperare il risultato nella gara di ritorno.

Un anno fa l'andata della semifinale di Copa del Rey tra Atletico e Barcellona a Montjuic era finita 4-4. Stasera al Metropolitano si è chiusa sul 4-0 per i padroni di casa che in Liga sono a -12 dai catalani e hanno perso 3-1 lo scontro diretto. I blaugrana cercavano il gol numero 100 della stagione, hanno trovato una goleada. La peggior sconfitta nella carriera di allenatore di Hansi Flick lascia Simeone ha un passo dalla finale di Siviglia. Ritorno al Camp Nou il 3 marzo. Incredibile primo tempo dell'Atletico Madrid. E, in senso contrario, anche del Barcellona. Dopo 150 secondi Joan Garcia ha fatto un miracolo su Giuliano solo davanti a lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lookman show, figuraccia Barça: poker Atletico, finale di Coppa del Re ipotecata

