Coppa del Re Atletico Madrid a valanga sul Barcellona | 4-0 sontuoso e finale ad un passo per Simeone

L’Atletico Madrid mette in mostra tutta la sua forza e batte il Barcellona con un netto 4-0 nella semifinale di Coppa del Re. La squadra di Simeone domina il campo dall’inizio alla fine, conquistando un risultato che la porta a un passo dalla finale. I blaugrana non riescono a reagire e subiscono la sconfitta, che lascia aperta solo la speranza di rimonta nel ritorno.

Questa sera il Metropolitano accoglie la semifinale di andata di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona.

Questa sera alle 21:00 si gioca la semifinale di andata della Coppa del Re tra Atletico Madrid e Barcellona.

Barcellona-Real Madrid 3-2 | Highlights FINALE Supercoppa di Spagna 2026

