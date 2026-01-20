Ora! al Festival dell’Innovazione Urbana

Il Festival dell’Innovazione Urbana torna ad Arezzo il 20 gennaio 2026 con la sua seconda edizione. Dopo il positivo riscontro della prima edizione, l’evento si propone di approfondire temi legati allo sviluppo urbano e alle nuove soluzioni per le città. Un’occasione per confrontarsi su innovazione, sostenibilità e pratiche urbanistiche, con l’obiettivo di promuovere un approccio consapevole e concreto al miglioramento degli ambienti urbani.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Ora! Il Coraggio dell’ovvio sarà protagonista della seconda edizione del Festival dell’Innovazione Urbana, in programma ad Arezzo dopo il successo della prima edizione dello scorso settembre. Un appuntamento dedicato all’ascolto, al confronto e alla costruzione di proposte concrete per il futuro della città, che rimette al centro la voce dei cittadini e delle comunità locali. Il Festival si terrà presso Hotel Etrusco – Centro Congressi, via Fleming 39, Arezzo, sabato 24 gennaio dalle 10.00 alle 12.00. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra ORA! Il Coraggio dell’ovvio, le liste civiche Scelgo Arezzo, Con Arezzo, Noi oggi per domani e i partiti Azione e Più Europa, con l’obiettivo di creare uno spazio pubblico di dialogo capace di superare la logica degli slogan e di affrontare i temi urbani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Scelgo Arezzo. Torna il Festival dell’Innovazione UrbanaIl Festival dell’Innovazione Urbana di Arezzo, in programma il 24 gennaio 2026 al Centro Congressi Etrusco, promuove un dialogo costruttivo tra cittadini, istituzioni e professionisti.

