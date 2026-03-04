Ieri in Campania | Proteste a Bagnoli per l’America’s Cup assalto al bancomat nel salernitano

Ieri in Campania si sono verificati due eventi distinti: a Bagnoli si sono svolte proteste legate all’America’s Cup, mentre nel salernitano è stato messo a segno un assalto a un bancomat. Nel frattempo, ad Avellino, la squadra locale ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Venezia in una partita che ha lasciato poche speranze di salvezza.

Avellino – Al Pier Luigi Penzo l'Avellino affonda senza appello, travolto 4-0 dal Venezia** in una serata che sa di resa anticipata. Fino al 34' la gara resta in equilibrio, poi l'espulsione diretta di Tutino spalanca le porte al tracollo. In pochi minuti i lagunari colpiscono con Dagasso, trovano il raddoppio con l'autogol di Reale e calano il tris con Gianluca Busio. Tre reti che raccontano di una squadra crollata mentalmente prima ancora che numericamente. Nella ripresa non arriva la reazione attesa. Benevento – Sono soli, in un Paese straniero, e stanno pagando ogni spesa di tasca propria. È la denuncia che arriva alla redazione da Francesco Pio Errico, 21 anni, imprenditore beneventano, attualmente bloccato a Dubai insieme a Michael Ingordigia, 22 anni, barbiere. America's Cup, scontri e proteste a Bagnoli: ferito un poliziotto"Chi ha inquinato deve pagare", urlano i manifestanti dopo gli incidenti e un tentativo di sfondamento del blocco organizzato da carabinieri e... Nel Salernitano assalto con esplosivo al bancomat, bottino da quantificareTempo di lettura: < 1 minuto Assalto nella notte ad uno sportello bancomat a Campagna, nel Salernitano. Discussioni sull' argomento Cantiere a Bagnoli, domani protesta di sindacato di base e comitati; Scavi di Pompei, continuano le proteste delle guide turistiche: Visite guidate da personale non abilitato; Pronto soccorso chiuso a Boscotrecase, nuova protesta davanti alla Regione Campania; Diritto alla casa, proteste a Napoli: affitti più accessibili e stop overtourism.