America’s Cup scontri e proteste a Bagnoli | ferito un poliziotto

A Bagnoli si sono svolti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante le proteste per l’America’s Cup. I dimostranti hanno urlato che chi ha inquinato deve pagare e hanno tentato di sfondare il blocco di sicurezza composto da carabinieri e polizia. Durante gli incidenti, un poliziotto è stato ferito. La situazione rimane tesa e ancora in evoluzione.

"Chi ha inquinato deve pagare", urlano i manifestanti dopo gli incidenti e un tentativo di sfondamento del blocco organizzato da carabinieri e polizia. E' davanti alla X Municipalità di Bagnoli che gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine hanno si sono infuocati prima dell'inizio del consiglio comunale monotematico dedicato all'America's Cup, con all'ordine del giorno la discussione sui lavori di bonifica dell'area ex Italsider di Bagnoli e quelli sulla colmata a mare in funzione del famoso trofeo nello sport della vela. Il bilancio è di un agente ferito insieme ad alcuni manifestanti e di un dimostrante fermato. Dalle informazioni al momento trapelate, il poliziotto del commissariato San Paolo è rimasto ferito alla testa, mentre il manifestante bloccato è stato portato in questura.