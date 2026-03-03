nel salernitano assalto con esplosivo al bancomat bottino da quantificare

Nella notte, a Campagna, nel Salernitano, un gruppo ha assaltato uno sportello bancomat usando esplosivi. L’attacco ha causato danni all’istituto di credito, mentre il bottino rimane da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini, ma al momento non ci sono dettagli sul numero di persone coinvolte o sui materiali utilizzati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Assalto nella notte ad uno sportello bancomat a Campagna, nel Salernitano. Nel mirino dei malviventi la filiale Bper di via della Pace, nella frazione Quadrivio. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4 del mattino. La banda ha utilizzato la cosiddetta “tecnica della marmotta”: introdotto un congegno artigianale all’interno dell’erogatore automatico, lo ha riempito di esplosivo e successivamente innescato, provocando una violenta deflagrazione che ha divelto lo sportello. Dopo aver prelevato il denaro contenuto nella cassa automatica, i responsabili si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

