84% dei diplomati ITS Academy trova lavoro entro un anno dal titolo | ecco in quali settori Lettera Valditara su orientamento

Scopri come l'84% dei diplomati ITS Academy trova lavoro entro un anno, con settori in forte crescita e opportunità concrete. In vista delle iscrizioni 2026/27, il Ministro Valditara sottolinea l’importanza di un orientamento efficace per accompagnare gli studenti italiani nel loro percorso di studi e futuro professionale. Un momento cruciale per pianificare il proprio domani con sicurezza e consapevolezza.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.