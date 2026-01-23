Metal detector nelle scuole Valditara annuncia circolare con Piantedosi | Non è repressione ma sicurezza per studenti e personale

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'adozione di una circolare che prevede l'uso di metal detector mobili nelle scuole. Questa misura, spiegata come un intervento per garantire la sicurezza di studenti e personale, mira a prevenire situazioni di rischio senza essere interpretata come repressione. L'iniziativa si inserisce nel contesto di una più ampia attenzione alla tutela degli ambienti scolastici.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’imminente pubblicazione di una circolare sui metal detector mobili negli istituti scolastici. Il documento viene predisposto in collaborazione con il collega Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, e rappresenta una risposta alle richieste avanzate dalle scuole sul territorio nazionale. L’iniziativa mira a introdurre controlli all’ingresso degli edifici scolastici per verificare la presenza di armi da taglio, in particolare coltelli, tra gli studenti. Il Ministro ha dichiarato durante la trasmissione Cinque minuti: “Stiamo preparando una circolare con il collega Piantedosi, sarà una risposta alle richieste delle scuole“.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Metal detector nelle scuole più a rischio: Valditara sente PiantedosiIn seguito alla tragica morte di Abu Youssef, si apre un dibattito sull’adozione di misure di sicurezza nelle scuole.

