AI rivoluziona medicina | predice parto pretermine in mesi non anni

L'intelligenza artificiale cambia la medicina: predice il parto pretermine in pochi mesi, non anni. Un progetto tra l’Università della California a San Francisco e la Wayne State University mostra come i modelli di AI analizzino grandi quantità di dati clinici in tempi rapidi. Questa tecnologia permette di individuare con anticipo i rischi di parto prematuro, offrendo nuove possibilità di intervento. I ricercatori stanno ancora perfezionando il metodo, che potrebbe diventare uno strumento quotidiano in ospedale.

Un esperimento congiunto tra l’Università della California a San Francisco e la Wayne State University dimostra come l’intelligenza artificiale possa rivoluzionare la ricerca medica, riducendo drasticamente i tempi di analisi di dati complessi. Otto sistemi di AI sono stati messi alla prova nello sviluppo di algoritmi predittivi per il parto pretermine, una delle principali cause di mortalità neonatale. Quattro di questi sistemi hanno eguagliato o superato le performance di team umani esperti, riducendo i tempi di elaborazione da anni a pochi mesi. L’esperimento ha coinvolto l’analisi del microbioma di circa 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: L'algoritmo che predice cure ed esiti.

