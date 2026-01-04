Scomparsa una donna di 64 anni | i familiari lanciano un appello per ritrovarla

È scomparsa da Latina una donna di 64 anni, Francesca Candeloro, nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio. I familiari hanno diffuso la sua foto e invitano chiunque abbia informazioni a contattare il 112 o il numero 3881894493. Si chiede collaborazione per rintracciare la donna e garantire la sua sicurezza.

E' scomparsa da Latina nel pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio. Di Francesca Candeloro non si hanno più notizie e i suoi familiari hanno lanciato l'allarme, diffondendo una sua fotografia e chiedendo a chiunque l'abbia vista di contattare il 112 o il numero di telefono 3881894493.

