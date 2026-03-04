Iapozzuto NdC | Mastella alla guida di una stagione di crescita | assurdi attacchi da carneade FI

Durante l’inaugurazione dell’Anno Accademico all’Università del Sannio, è stata annunciata la guida di Mastella in una fase di sviluppo del campus. Un rappresentante ha commentato che l’attuale amministrazione sta portando avanti un percorso di crescita, criticando gli attacchi provenienti da esponenti di Forza Italia che definisce ingiustificati e infondati. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità universitarie e degli studenti.

Non sappiamo se la notizia sia arrivata al vicecoordinatore lombardo scelto da FI per la Campania", lo dice in una nota il vicesegretario provinciale NdC Michele Iapozzuto.