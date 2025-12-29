Dimensionamento scolastico Iapozzuto NdC | Evitare strumentalizzazioni | scelte provengono dal Governo

Il dimensionamento scolastico rappresenta un tema delicato, spesso oggetto di discussioni e interpretazioni diverse. Secondo Iapozzuto, le decisioni in materia sono di competenza del Governo, e sarà nostra cura vigilare affinché vengano rispettate le specificità territoriali e le pluralità formative del sistema scolastico sannita. È importante mantenere un approccio equilibrato, evitando strumentalizzazioni e garantendo un’attenzione concreta alle esigenze delle comunità locali.

Iapozzuto (NdC): “Vigileremo per tutelare identità territoriali e pluralità formative del sistema scolastico sannita”. Benevento, 28 dicembre 2025 – “Sul dimensionamento scolastico e sulle scelte che ne conseguiranno per gli istituti sanniti, NdC e la sua rappresentanza in Consiglio regionale sarà vigile affinché siano preservate le identità territoriali e le pluralità formative del mondo scolastico. Ma si evitino strumentalizzazioni: la Regione si oppose, vincendo al Tar, alla norma che impone di calcolare il numero di dirigenze tenendo conto del numero effettivo di alunni iscritti per ogni anno scolastico per ogni Regione, anziché sulla mera base di previsioni statistiche, basate sul decremento nazionale della natalità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Dimensionamento scolastico, Iapozzuto (NdC): “Evitare strumentalizzazioni: scelte provengono dal Governo” Leggi anche: Dimensionamento scolastico, Errico (FI): “Scelte calate dall’alto sui territori” Leggi anche: NdC, Iapozzuto nominato vicesegretario vicario del partito La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dimensionamento scolastico, Iapozzuto (NdC): Evitare strumentalizzazioni, scelte provengono dal Governo; Dimensionamento scolastico, Iapozzuto (NdC): Evitare strumentalizzazioni; Dimensionamento scolastico, Iapozzuto (NdC): 'Evitare strumentalizzazioni: scelte provengono dal Governo'. Dimensionamento scolastico, Iapozzuto (NdC): "Evitare strumentalizzazioni" - L'articolo Dimensionamento scolastico, Iapozzuto (NdC): "Evitare strumentalizzazioni proviene da OttoPagine. msn.com

Dimensionamento scolastico, Iapozzuto (NdC): "Evitare strumentalizzazioni: scelte provengono dal Governo" - "Sul dimensionamento scolastico e sulle scelte che ne conseguiranno per gli istituti sanniti, NdC e la sua rappresentanza in Consiglio regionale sar - facebook.com facebook

Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali per le scuole accorpate [AGGIORNATO con Sicilia] x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.