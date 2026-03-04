I Trevallion vanno lasciati in pace Anzi copiamo la loro semplicità

I Trevallion sono una famiglia che si distingue per la loro semplicità e generosità. I genitori hanno cresciuto i loro bambini condividendo una visione del mondo e dell’educazione che combina aspetti arcaici e delicati con decisione e apertura. La loro scelta di vivere in modo autentico e senza complicazioni si riflette nel modo in cui si relazionano con il loro ambiente e con le persone intorno a loro.

Sono stati generosi, i Trevallion, con i loro toccanti bambini e la loro visione del mondo e dell’educazione, arcaiche e vitali e insieme delicate e decise. Ci stanno insegnando molte cose. Sarebbero piaciuti al Benito Mussolini degli inizi che, consapevole dei benefici effetti di boschi e campagne, riunì in Opera nazionale le scuole Maria Montessori, per risolvere i problemi di educazione e analfabetismo di boschi e campagne (Claudio Risé, Paolo Ferliga Curare l’anima. Psicologia dell’educazione Editrice La scuola, 2015). Sembrava, dunque, che tutto andasse bene, ma ecco arrivare una figura notissima e molto temuta nelle attuali vicende umane, soprattutto tra i piccoli: l’assistente sociale. 🔗 Leggi su Laverita.info

