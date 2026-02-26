Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, Enrico Nigiotti ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto con i figli, sottolineando l'importanza di proteggerli senza limitarne la libertà. Ha parlato del suo approccio all’educazione e di come si possa trovare un equilibrio tra sicurezza e autonomia, offrendo un punto di vista personale e diretto.

Ecco cosa ha raccontato Enrico Nigiotti nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ogni volta che so volare. Enrico Nigiotti è tornato in gara al Festival di Sanremo, in onda su Rai1, con il brano Ogni volta che non so volare: « Penso sia fondamentale anche capire le proprie fragilità, le paure sono umane, ciò va accettato senza voler essere di acciaio. Sono molto felice di essere qua, sto bene, punto a fare buone esibizioni. Mi interessa stare lì sul palco.» Alfa e Olly, due giovani cantautori genovesi con cui ha creato un bel legame: « Con Olly sono super amico, Alfa verrà domani per duettare con me, le nuove generazioni a me danno tante cose in più. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Enrico Nigiotti: «I figli vanno corazzati ma lasciati liberi»

Enrico Brun, il maestro pordenonese protagonista a Sanremo 2026: dirige Mara Sattei e Enrico NigiottiCi sarà anche il sanvitese Enrico Brun tra i direttori d'orchestra che saranno protagonisti di Sanremo 2026.

Chi è Enrico Nigiotti, la canzone a Sanremo 2026, la vita privata, l'amore per la compagna e i figli, i brani più famosiEnrico Nigiotti è tra gli artisti in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (24-28 febbraio 2026) con il brano “Ogni volta che non so volare”.

Sanremo 2026 - Enrico Nigiotti alle prove con l'orchestra

Temi più discussi: Sanremo, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare. Il testo; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti chi è: in gara con il brano 'Ogni volta che non so volare'; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti e il ritorno dell’eterna promessa; Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 con 'Ogni volta che non so volare': testo e vero significato della canzone.

Ogni volta che non so volare, il testo e il significato della canzone di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026Il cantautore toscano torna all’Ariston dopo l’ultima partecipazione nel 2020 con una canzone che si propone come una riflessione sulla vita, lo scorrere del tempo e l’importanza delle relazioni. Sopr ... editorialedomani.it

Enrico Nigiotti a Sanremo 2026: il senso della cover En e Xanax e il testo completoNella serata delle cover, Enrico Nigiotti porta sul palco En e Xanax: quando la musica racconta fragilità e resilienza a Sanremo 2026. notizie.it

L’energia di @enriconigiotti Nigiotti ha conquistato @sanremorai con la forza della sua voce! Ti ha colpito la sua esibizione Scrivicelo qui #SIAE #dallapartedichicrea #SIAESanremo2026 - facebook.com facebook

Serata 2 Enrico Nigiotti Ogni volta che non so volare #Sanremo2026 x.com