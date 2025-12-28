I capolavori delle ’Vie dei presepi’ entrano nel vivo Dalle natività un appello a pace e semplicità

Un invito alla pace tramite la natura e la semplicità: è un messaggio che già Francesco d’Assisi lanciava ottocento anni fa, e che oggi a Urbino viene riproposto dall’edizione numero 25 delle Vie dei Presepi, aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio. Un’edizione dedicata dagli organizzatori della Pro Loco proprio a Francesco e al suo messaggio: nel 1223 il frate metteva in scena il primo presepe a Greccio; l’anno dopo scriveva il celebre Cantico delle Creature, un sublime inno alla natura e al rispetto; nel 1226, ovvero otto secoli fa, moriva. "Per questo forte legame di temi e ricorrenze – spiegano gli organizzatori della mostra – quest’anno abbiamo dedicato un’intera sezione delle Vie dei Presepi, ovvero il punto espositivo di san Domenico, proprio di fronte a palazzo ducale, a natività di legno o materiali semplici e naturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

