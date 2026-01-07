Treni Alta Velocità | 24 e 25 gennaio 2026 giorni critici per i lavori al nodo di Firenze Tempi di viaggio più lunghi e bus tra le stazioni

Il fine settimana del 24 e 25 gennaio 2026 sarà caratterizzato da lavori al nodo di Firenze, con conseguenti modifiche ai servizi ferroviari. Durante questi giorni, potrebbero verificarsi variazioni di orario, riduzioni delle corse e tempi di percorrenza più lunghi sulle tratte ad Alta Velocità che attraversano la stazione. Si consiglia di verificare gli orari prima di partire e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

Chi deve viaggiare in treno nel weekend 24–25 gennaio 2026 è invitato a mettere in conto variazioni di orario, riduzioni di corse e tempi di percorrenza più lunghi, soprattutto sulle tratte di Alta Velocità che attraversano Firenze. In quelle ore, infatti, sono programmati lavori importanti nel nodo ferroviario fiorentino che impatteranno sull’intera dorsale Nord–Sud, rendendo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Treni Alta Velocità: 24 e 25 gennaio 2026 giorni “critici” per i lavori al nodo di Firenze. Tempi di viaggio più lunghi e bus tra le stazioni Leggi anche: Lavori in ferrovia: da gennaio treni soppressi e tempi più lunghi Leggi anche: Stop ai treni tra Rifredi e Campo di Marte, circolazione sospesa nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte al Pino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Treni ad alta velocità, 24 e 25 gennaio giorni critici: almeno un’ora in più di viaggio per i lavori al nodo di Firenze - Dalle ore 15 del 24 alle ore 15 del 25 gennaio circolazione sospesa tra Firenze Rifredi e Campo di Marte per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale «Ponte al Pino»: trasferimenti in autobus tra ... msn.com

Treni, il 24 e 25 gennaio lavori sul nodo di Firenze: collegamenti dell'alta velocità riprogrammati - La circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, sarà sospesa dalle ore 15 di sabato 24 gennaio alle ore 15 di domenica 25 gennaio ... msn.com

#Treni | Linea Ancona-Bologna La circolazione è sospesa tra Cesena e Forlì per verifiche sulla linea. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, variazioni o cancellazioni. @Emergenza24 | #Luceverde x.com

Matteo Salvini è il ministro dei Trasporti. E nel 2025 l’alta velocità italiana ha accumulato quasi due anni di ritardo. Sono 973 mila minuti buttati. 676 giorni persi. Un anno e dieci mesi di vita collettiva evaporata sui binari. Su oltre 90 mila treni monitorati nel rep - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.