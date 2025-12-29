Scoprire Priverno e i suoi tesori artistici | le visite guidate dei musei
Scopri Priverno e i suoi tesori artistici attraverso visite guidate ai musei locali. Un’occasione per approfondire la storia, l’arte e l’architettura di questa zona, esplorando luoghi come l’Abbazia di Fossanova e altri siti di interesse. Le visite offrono un modo autentico e informato per conoscere il territorio e apprezzarne il patrimonio culturale in modo semplice e rispettoso.
Pronti a partire per un viaggio nella storia e scoprire il fascino senza tempo di Priverno e dell’Abbazia di Fossanova? Tra vicoli antichi, chiese suggestive e capolavori barocchi, arrivano tre esperienze guidate per vivere il territorio con occhi nuovi.Domenica 4 gennaio alle ore 11:00 si potrà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
