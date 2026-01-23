Cultura | Tesori dei Faraoni al Quirinale Valter Mainetti ricorda il trasferimento dei templi di Philae

La mostra “Tesori dei Faraoni” presso le Scuderie del Quirinale presenta 130 opere provenienti dall’Egitto, esposte fino al 3 maggio. L’esposizione ripercorre anche il trasferimento dei templi di Philae, con il ricordo di Valter Mainetti. Un’occasione per approfondire la storia e l’arte dell’antico Egitto attraverso un’ampia selezione di reperti.

La mostra “Tesori dei Faraoni”, allestita presso le Scuderie del Quirinale e visitabile fino al 3 maggio prossimo, espone un totale di 130 opere provenienti dall’Egitto. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle relazioni culturali tra Italia ed Egitto, sostenuta dal Piano Mattei per l’Africa, che mira a valorizzare il patrimonio culturale. Il legame profondo tra Roma e Il Cairo è ulteriormente rafforzato dal salvataggio del sito di Philae avvenuto negli anni ’70, un intervento ingegneristico eccezionale realizzato da Condotte d’Acqua e Mazzi Estero. “Una campagna promossa da Unesco e dal ministero della Cultura egiziano – ricorda Valter Mainetti, Presidente di Condotte 1880, che guida attualmente l’attività della storica impresa di costruzioni – salvò Philae dopo l’allagamento causato dalla costruzione della seconda diga di Assuan. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

