La mostra “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale, aperta fino al 3 maggio, espone 130 opere provenienti dall’Egitto. L’esposizione, sostenuta dal Piano Mattei per l’Africa, evidenzia le relazioni culturali tra Italia ed Egitto, con un focus sul trasferimento dei templi di Philae. Un’occasione per approfondire la storia e il patrimonio dell’antico Egitto all’interno di un contesto di valorizzazione culturale.

La mostra “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale fino al 3 maggio prossimo, presenta 130 opere provenienti dall’Egitto e si inserisce nelle relazioni tra Italia ed Egitto, sostenuta dal Piano Mattei per l’Africa e volta alla valorizzazione culturale. Il forte legame tra Roma e Il Cairo è rafforzato dal salvataggio di Philae negli anni ’70, realizzato da Condotte d’Acqua e Mazzi Estero con un intervento ingegneristico eccezionale. “Una campagna promossa da Unesco e Ministero della Cultura egiziano - ricorda Valter Mainetti, Presidente di Condotte 1880, che guida oggi l’attività della storica impresa di costruzioni - salvò Philae dopo l’allagamento causato dalla seconda diga di Assuan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Tesori dei Faraoni” al Quirinale: Valter Mainetti ricorda il trasferimento dei templi di Philae

Leggi anche: Egittomania | Dal mega-museo inaugurato al Cairo al murale di Pietrasanta passando per i tesori dei faraoni alle Scuderie del Quirinale

Leggi anche: “Tesori dei Faraoni”: a Roma la mostra record anticipa l’apertura

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Mostra “Tesori dei faraoni” alle Scuderie del Quirinale

Argomenti discussi: Tesori dei Faraoni; Roma, l’Egitto dei faraoni al cuore del presente. I capolavori del Museo Egizio del Cairo alle Scuderie del Quirinale fino al 3 maggio 2026; Il fascino dell’Antico Egitto attraverso i suoi tesori; Roma, i farmacisti alle Scuderie del Quirinale alla scoperta dell’Antico Egitto.

Tesori dei Faraoni al Quirinale: Valter Mainetti ricorda il trasferimento dei templi di PhilaeIl salvataggio della cultura faraonica negli anni Settanta da parte delle imprese italiane Condotte/Mazzi dimostra l’impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale ... ilgiornale.it

L’Antico Egitto sbarca a Roma: arrivati 130 tesori dei Faraoni che potrai ammirare presto in una mostra imperdibileNella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2025, Roma ha ricevuto un carico straordinario: presso le prestigiose Scuderie del Quirinale sono arrivate 130 opere dal Museo Egizio del Cairo, destinate alla ... greenme.it

Ricordiamo che il 27 gennaio 2026, nell'ambito della mostra "Tesori dei Faraoni", il prof. Gianluca Miniaci (Università di Pisa) terrà una lectio magistralis dal titolo "Il tesoro perduto della regina Ahhotep". La prenotazioni per assistere in presenza all'incontro so - facebook.com facebook