I Rotary a favore dell’Associazione Folco Portinari

I Rotary hanno annunciato il loro sostegno all’Associazione Folco Portinari, che promuove iniziative culturali e sociali. L’evento si è svolto a Firenze, presso la grande biblioteca della famiglia Guicciardini, dove sono stati mostrati gli ambienti pieni di volumi antichi e documenti storici. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle due realtà e ha reso omaggio alla tradizione culturale locale.

Firenze, 4 marzo 2026 – Si entra nella grande biblioteca della famiglia Guicciardini e si rimane senza fiato, dinanzi alle pareti alte, completamente ricoperte di volumi antichi, raccolte di documenti. L’identità di Firenze si respira nella trama della carta antica, si nasconde nelle firme e nelle note di uomini che hanno cambiato la storia della nostra città. Siamo a Palazzo Guicciardini. Le porte si aprono per ospitare una serata dedicata ai soci del Rotary Scandicci, che camminano incantati in mezzo a volumi antichi di secoli, alcuni sfiorano il millennio di vita. Poi ci sono i documenti e le note, firmate da Galileo Galilei e Lorenzo il Magnifico, per esempio, ed altri nomi che evocano immediatamente la stagione più luminosa della civiltà rinascimentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

