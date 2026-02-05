I Rotary a favore di Ail Firenze donati 22mila euro

I Rotary di Firenze hanno consegnato quasi 22.000 euro ad Ail Firenze. La somma deriva dalla raccolta fatta durante la Rotary Run di novembre, a cui hanno partecipato tutti i 19 club della zona e anche quello di Sondrio. La donazione arriva dopo settimane di impegno e ha già trovato una destinazione concreta.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Consegnato ad AIL Firenze il service del valore di quasi 22.000 euro, raccolti in occasione della Rotary Run dello scorso novembre da tutti i 19 Rotary Club dell'Area fiorentina e dal Rotary Club di Sondrio, con la collaborazione del Distretti Rotary 2071 della Toscana. I fondi donati serviranno alla ristrutturazione di alcune stanze dedicate all'accoglienza di bambini che si recano a Firenze per sottoporsi al delicato intervento di trapianto di midollo nella struttura ospedaliera del Meyer. I lavori di ristrutturazione sono già partiti e l'inaugurazione dei nuovi spazi avverrà il prossimo 28 maggio, alla presenza dei soci di tutti i club coinvolti.

